Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по позициям "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на атаку беспилотника, передает УНН.

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Это не связано с продолжающимся нападением Ирана на Израиль.

Армия обороны Израиля утверждает, что нанесла удары по позициям Хезболлы на юге Ливана в ответ на атаку беспилотника со взрывчаткой на север Израиля ранее сегодня, в результате которой был тяжело ранен офицер службы безопасности.

Объекты Хезболлы подверглись ударам истребителей и артиллерии в Хараеби, Вардиех и Хилат-эль-Даба, сообщает ЦАХАЛ.

Член службы безопасности Ханити был ранен во время предыдущей атаки беспилотника на общину.

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