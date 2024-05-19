Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"

Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

По меньшей мере 27 человек были ранены и 6 погибли в результате российского ракетного удара по базе отдыха под Харьковом, один человек до сих пор считается пропавшим без вести.