Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

Есть риск, что президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате авиакатастрофы, сообщает Reuters со ссылкой на неназванное иранское официальное лицо, передает УНН.

Детали

По словам иранского чиновника, вертолет разбился, когда пересекал горную местность в тумане.

Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места аварии, вызывает большое беспокойство заявил чиновник на условиях анонимности.

О состоянии президента Ирана до сих пор ничего не известно.

Газета Tehran Times сообщила, что духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи провел экстренное заседание Совета безопасности после сообщений о жесткой посадке вертолета Эбрахима Раиси, но позже опровергла это сообщение.

Как отмечает Reuters, государственное телевидение Ирана прекратило все регулярные программы, чтобы показать молитвы за Эбрахима Раиси по всей стране и прямую трансляцию работы спасательных команд, которые обыскивают горную местность пешком в густом тумане. По данным Государственного информационного агентства IRNA, плохая погода затрудняет спасательные работы.

Контекст

Вертолет президента Ирана Ми-171 исчез в воскресенье, 19 мая, после встречи Эбрахима Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. По информации AP, авария произошла возле города Джульфа, в 600 км к северо-западу от Тегерана. В президентский кортеж входили три вертолета. В двух других вертолетах были министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, они благополучно добрались до места назначения.

Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"