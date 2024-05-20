The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Колумнист американского журнала Atlantic утверждает со ссылкой на источник в администрации президента Ирана, что глава страны погиб в авиакатастрофе, передает УНН.

Детали

Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог самостоятельно подтвердить это говорится в статье журнала Atlantic.

Колумнист утверждает, что власти Ирана ищут способ сообщить новость о смерти Раиси так, чтобы не вызвать хаос.

Напомним,

Зона поиска президентского вертолета сократилась до двух километров. Отмечается, что район очень труднопроходимый, дождь постепенно переходит в снег.

Контекст

Вертолет президента Ирана Ми-171 исчез в воскресенье, 19 мая, после встречи Эбрахима Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. По информации AP, авария произошла возле города Джульфа, в 600 км к северо-западу от Тегерана.

В президентский кортеж входили три вертолета. В двух других вертолетах были министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, они благополучно добрались до места назначения.

Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета