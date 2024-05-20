Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что спасатели не нашли признаков жизни при обнаружении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который разбился. Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что вертолет полностью сгорел, передает УНН.

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"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров найдено не было", - сказал Пир Хосейн Коливанд, его слова приводит Tasnim.

На борту вертолета, кроме Эбрахима Раиси, были глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-е-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

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