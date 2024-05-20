Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  157642 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  152238 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  178876 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  158651 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  119733 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124630 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135255 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125560 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118820 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  285170 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  285170 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  272522 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  329493 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  347867 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  546523 просмотра

Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли, когда их вертолет разбился, подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

политика •   •  12057 просмотра
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Государственный департамент США планирует конфисковать российские активы в США и использовать их для компенсации Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, работая с партнерами по G7.

Война •   •  13087 просмотра
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Оккупанты 378 раз обстреляли Запорожье, есть раненый

За сутки российские оккупанты 378 раз обстреляли Запорожскую область, ранив одного человека и повредив жилые дома в 8 населенных пунктах.

Общество •   •  13629 просмотра
Оккупанты 378 раз обстреляли Запорожье, есть раненый

Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

Военнообязанные в Украине могут получить повестки на рабочем месте от работодателя в соответствии с законом о мобилизации и уведомления Министерства обороны.

Война •   •  16063 просмотра
Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

Apple планирует выпустить более тонкий iPhone

Apple планирует выпустить более тонкую и дорогую модель iPhone под кодовым названием D23 вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года, одновременно сняв с производства более дешевый iPhone Plus и выпустив новый iPhone SE весной 2025 года.

Анонсы •   •  13359 просмотра
Apple планирует выпустить более тонкий iPhone

Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

Министерство энергетики Украины утвердило Дорожную карту развития «умных сетей» для внедрения автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы, чтобы сделать ее более сбалансированной, безопасной и устойчивой к военным рискам.

Экономика •   •  15781 просмотра
Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики

Председатель Иранского общества Красного Полумесяца объявил, что спасатели не нашли ни одного живого после того, как обнаружили местонахождение разбитого вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан и другие официальные лица.

Новости Мира •   •  16148 просмотра
Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики

20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря

Сегодня, 20 мая, все жители нашей планеты могут присоединиться к празднованию события, посвященного насекомым, которые играют важную роль в экосистеме Земли - Всемирному дню пчел.

УНН Lite •   •  30625 просмотра
20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря

Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Китай накладывает санкции на три американские компании - General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space &amp; Security - за продажу оружия Тайваню, запрещает им торговать с Китаем и инвестировать в него, а их руководителям запрещает въезд в страну.

Война •   •  16824 просмотра
Китай ввел санкции против трех компаний США из-за поставок вооружений Тайваню

Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана

Турецкий беспилотник, возможно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией.

политика •   •  22123 просмотра
Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана