Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил на платформе X, что президент Ирана погиб. Министр иностранных дел Ирана и другие люди, которые находились на борту вертолета, также погибли, передает УНН.

Детали

В ночь на понедельник вертолет был обнаружен турецким беспилотником.

Глава Красного Полумесяца Ирана Пир Хоссейн Коливанд чуть ранее заявил, что ситуация выглядела плохо, когда спасатели подошли настолько близко, что могли увидеть вертолет примерно за два километра.

Вчера вечером официальный представитель Reuters сообщил, что обломки полностью сгорели.

Дополнение

В течение вечера и ночи при сложных погодных условиях и плохой видимости продолжалась масштабная поисковая операция. Обломки вертолета нашел турецкий беспилотник.

Президент Раиси был в Азербайджане в воскресенье утром, чтобы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыть дамбу.

Во время поездки в окружении были еще несколько высокопоставленных чиновников.

Раиси является президентом с 2021 года после того, как он выиграл президентские выборы с самой низкой явкой за 45-летнюю историю Исламской Республики.

63-летний консерватор и ранее возглавлял судебную систему своей страны.

Иранские СМИ пишут, что Раиси был близок к верховному лидеру Ирана. Если он умер или не сможет управлять, новые выборы должны быть назначены через 50 дней.

Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики