В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  3568 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  163118 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  157138 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  183672 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  160796 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120234 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124940 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135445 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125613 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118865 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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16 мая 2024, 09:35  •  294466 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  338211 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  356450 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  554849 просмотра

В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян и несколько других должностных лиц погибли в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  11645 просмотра
В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

Грузия приняла противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, что повлекло потенциальные санкции США против чиновников, ответственных за подрыв демократии.

Новости Мира •   •  11816 просмотра
США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины

Ночью и утром россияне обстреляли 8 общин в Сумской области, зафиксировано 49 взрывов из минометов, артиллерии и авиации.

Война •   •  12960 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины

Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины 20 мая без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью от 8-13°C до 21-26°C днем, в горных районах несколько прохладнее.

Общество •   •  11270 просмотра
Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня

Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда ни разу не подавала декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Криминал и ЧП •   •  12316 просмотра
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала

Три вражеских беспилотника "Шахед" были уничтожены силами противовоздушной обороны во Львовской области во время ночного дежурства, не вызвав никаких жертв и повреждений инфраструктуры.

Война •   •  13766 просмотра
Во Львовской области ночью уничтожили 3 "шахеда", инфраструктура не пострадала

В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

В ночь на 20 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Shahed 131/136 в Николаевской области, а женщина получила ожоги в результате пожара из-за обломков.

Война •   •  13497 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили 16 "шахедов", из-за обломков пострадала женщина

Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

Ожидается, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента после сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  13639 просмотра
Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

8 человек получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов за минувшие сутки.

Война •   •  14471 просмотра
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью

Все 29 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими войсками, были успешно уничтожены в небе над Украиной в ночь на 20 мая, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15297 просмотра
Все 29 вражеских "шахедов" уничтожены в небе над Украиной ночью