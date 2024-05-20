В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

Официальное сообщение о смерти президента Ирана Ибрагима Раиси сделали в мечети Имама ар-Рези. Кабинет министров иранской администрации созвал экстренное заседание в понедельник утром после официального подтверждения гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел страны Хоссейна Амира Абдуллахияна в результате аварии вертолета, пишет УНН со ссылкой на Mehr и Tasnim.

Детали

"Кабмин после заседания выразил соболезнования по поводу гибели президента и его спутников в катастрофе вертолета. Министры отдали должное покойному президенту за его неутомимые усилия на посту, отметив, что президент Раиси посвятил свою жизнь иранской нации", - говорится в сообщении.

Министры, как указано, "подчеркнули, что они будут решительно следовать пути президента Раиси, чтобы служить стране, заверив иранский народ, что не будет никаких сбоев в административных делах".

Отмечается, что трагедия произошла, когда президент Ирана и его окружение возвращались из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азарбайджан после торжественного открытия дамбы на границе с Азербайджанской Республикой.

"В катастрофе погибли президент Раиси, министр иностранных дел Амир Абдуллахиян, лидер пятничной молитвы Тебризского аятолла Мохаммед Али Аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, а также члены службы безопасности президента и экипаж", - сказано в сообщении.

Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Обломки вертолета нашли спасатели в час ночи в понедельник.

Дополнение

В соответствии с Конституцией Ирана, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет руководить кабинетом министров по усмотрению лидера исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи до избрания нового президента.

Конституция предусматривает, что совет в составе спикера парламента, главы судебной власти и первого вице-президента должен быть сформирован и принять меры по избранию нового президента в течение 50 дней.