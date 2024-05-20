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Загибель президента Ірану: стало відомо, хто може виконувати обов'язки президента після смерті Раїсі

Київ • УНН

 • 30332 перегляди

Очікується, що перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер виконуватиме обов'язки президента після повідомлення про загибель президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.

Виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі, як очікується, має перший віцепрезидент країни, повідомляє іранське видання Tasnim у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У разі відставки, смерті, відсутності президента понад два місяці його повноваження виконує перший віцепрезидент за погодженням з керівництвом", - повідомляє видання.

Наразі цю посаду обіймає Мохаммад Мохбер.

Рада у складі очільника судової влади, спікера парламенту та першого віце-президента має підготувати підґрунтя для виборів президента протягом 50 днів, вказує також видання.

Нагадаємо

Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив, що президент Ірану загинув. Міністр закордонних справ Ірану та інші люди, які перебували на борту гелікоптера, також загинули.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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