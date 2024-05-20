Гибель президента Ирана: стало известно, кто может исполнять обязанности президента после смерти Раиси

Исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси, как ожидается, должен первый вице-президент страны, сообщает иранское издание Tasnim в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В случае отставки, смерти, отсутствия президента более двух месяцев его полномочия исполняет первый вице-президент по согласованию с руководством", - сообщает издание.

Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

Совет в составе главы судебной власти, спикера парламента и первого вице-президента должен подготовить основу для выборов президента в течение 50 дней, указывает также издание.

Напомним

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что президент Ирана погиб. Министр иностранных дел Ирана и другие люди, находившиеся на борту вертолета, также погибли.