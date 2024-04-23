Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

Иран находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от обладания достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы, заявил DW гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет УНН.

Детали

По его словам, пока нельзя делать выводов, что Иран имеет такое оружие уже сейчас, хотя уровень обогащения урана вызывает опасения.

Заверения Ирана, что ядерные технологии нужны "для медицинских и гражданских" целей, вызывают вопросы о том, зачем для этого "такие объемы" обогащенного урана и "такая скорость" его производства, - заявил Гросси.

Глава агентства также добавил, что опасения усиливаются тем, что МАГАТЭ не имеет необходимого уровня видимости деятельности иранских коллег.

Напомним

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерному оружию нет места в ядерной доктрине Ирана, подтвердив позицию страны, что соответствующая программа служит только мирным целям.

Соответствующее заявление прозвучало после того, как командир Корпуса стражей Исламской революции предупредил, что Тегеран может изменить свою ядерную политику из-за действий Израиля.