США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану поставлять дроны в Россию для войны в Украине

США ввели новые санкции против более чем десяти компаний, лиц и кораблей, которые помогали тайно продавать Ирану дроны для войны России в Украине и для действий Корпуса стражей исламской революции (IRGC). Об этом сообщили в Министерстве финансов США 25 апреля, передает УНН.

Министерство обороны Ирана продолжает дестабилизировать регион и мир поддерживая войну России в Украине, беспрецедентные атаки на Израиль, продолжать предоставлять БПЛА и другую опасную военную технику для террористов. - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Детали

В заявлении Министерства финансов США указано, что эти действия, предпринятые в координации с Великобританией и Канадой, направлены против более десятка организаций, физических лиц и судов. Всем, кто есть в этом списке вменяют ключевые роли в содействии и финансировании тайной продажи иранских БПЛА Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL).

В Министерстве финансов США отметили, что MODAFL поддерживают элитную Революционную гвардию Ирана (IRGC), а также войну России в Украине.

Заметим, что новые санкции также нацелены на две компании и судно, которые занимались транспортировкой иранских товаров.

Соединенные Штаты в тесной координации с нашими британскими и канадскими партнерами будут продолжать использовать все доступные средства для борьбы с теми, кто будет финансировать дестабилизирующую деятельность Ирана. - сказал Нельсон.

В подсанкционном списке компания Sahara Thunder. По данным Минфина США, это главная приставная компания, контролирующая коммерческую деятельность MODAFL в поддержку IRGC и войны России в Украине.

Отмечается, что Sahara Thunder играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже Ираном тысяч беспилотников, многие из которых в конечном итоге поставляются в Россию, которая в дальнейшем использует их для атак по Украине.

По данным ведомства, по состоянию на 2022 год российские официальные лица вели переговоры о сделке о поставках и производстве тысяч беспилотников Sahara Thunder в год на заводе в России, находящемся под санкциями США.

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Руководство Sahara Thunder и транспортная сеть, на которую, по словам Министерства финансов, полагалась компания для продажи и доставки иранских товаров от имени MODAFL в юрисдикции, включая Китай, Россию и Венесуэлу, также были объектом атаки.

Под санкции попала еще одна иранская компания, которая по данным министерства финансов США занимается закупкой и разработкой беспилотных летательных аппаратов. А также иранская грузовая авиакомпания.

Напомним,

Ранее в этом месяце США предупредили, что введут новые санкции против Ирана после его беспрецедентной атаки на Израиль.

С тех пор Вашингтон принял меры, в частности против иранской программы беспилотников, сталелитейной промышленности и кибератак.

В этом месяце Иран запустил, более 300 беспилотников и ракет против Израиля. Это первая прямая атака Ирана на Израиль.

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что нападение на Израиль было актом "самообороны" в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, ссылаясь на право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

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