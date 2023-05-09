Иранские дроны: россияне хотят наладить производство "шахедов" в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Враг ищет возможности производства иранских дронов типа "Shahed" в беларуси. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, иранские инженеры с рабочей командировкой посетили беларусь.
"По информации от белорусского подполья, россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" в беларуси. Рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации фсб рф и кгб рб, посетили "Гомельский радиозавод", - написали в ЦНС.
Сообщается, что во время командировки обсуждалась возможность системного налаживания производства дронов-камикадзе. Ранее украинское подполье также сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов.
"Соответствующее развитие событий указывает на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор беларуси. Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в беларуси поможет россии решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана", - отметили в Центре национального сопротивления.
Напомним
В Центре национального сопротивления сообщили, что из-за нехватки плавсредств, оккупанты отбирают катера у местного населения на ВОТ.