ЦНС: через брак плавзасобів, окупанти відбирають катери в місцевого населення на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Херсонщині росіяни відбирають в місцевих мешканців катери, через брак плавзасобів у військах. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Як повідомляється, росіяни продовжують заходи з насильницького відчуження майна на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях зс рф.
Також, у ЦНС зазначають, що наразі на тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти мають проблеми з логістикою. Так, за цей напрямок відповідає заступник міністра оборони рф юнусбек євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що росіяни планують використати "евакуацію" для мобілізації чоловіків з ТОТ.