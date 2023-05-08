ЦНС: из-за нехватки плавсредств, оккупанты отбирают катера у местного населения на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На Херсонщине россияне отбирают у местных жителей катера, из-за нехватки плавсредств в войсках. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, россияне продолжают мероприятия по насильственному отчуждению имущества на временно оккупированных территориях.
В частности на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях вс рф.
Также, в ЦНС отмечают, что сейчас на временно оккупированных территориях юга Украины оккупанты имеют проблемы с логистикой. Так, за это направление отвечает заместитель министра обороны рф юнусбек евкуров, который провалил планы с обеспечением катерами российских подразделений.
Напомним
В ЦНС сообщили, что россияне планируют использовать "эвакуацию" для мобилизации мужчин с ВОТ.