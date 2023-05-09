Іранські дрони: росіяни хочуть налагодити виробництво "шахедів" в білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Ворог шукає можливості виробництва іранських дронів типу "Shahed" у білорусі. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Як зазначається, іранські інженери з робочим відрядженням відвідали білорусь.
"За інформацією від білоруського підпілля, росіяни розглядують можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" у білорусі. Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації фсб рф та кгб рб, відвідали "Гомельський радіозавод", - написали в ЦНС.
Повідомляється, що під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Раніше українське підпілля також повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів.
"Відповідний розвиток подій вказує на те, що росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в білорусі допоможе росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану", - наголосили у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо
У Центрі національного спротиву повідомили, що через брак плавзасобів, окупанти відбирають катери в місцевого населення на ТОТ.