Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

Цены на нефть марки Brent стабилизировались в среду в районе 88 долларов за баррель несмотря на сообщения о падении запасов нефти в США и объявления нового раунда санкций против Ирана, передает УНН со ссылкой Reuters.

Детали

Цены на нефть колебались между ростом и падением в начале недели из-за сомнений относительно новых санкций против иранской нефти, а также данных по запасам нефти в Соединенных Штатах, но в среду стабилизировались на уровне около 88 долларов.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, ожидаемая деэскалация между Ираном и Израилем в будущем может лишить еще 5-10 долларов за баррель. С учетом "высокой надбавки за геополитический риск" в ближайшие месяцы, установлена максимальная цена на Brent в 90 долларов за баррель, передает Reuters.

Контекст

Во вторник Соединенные Штаты объявили о новом раунде санкций против Ирана, нацеленных на "две компании и четырех человек, причастных к злонамеренным кибератакам", которые были осуществлены "против американских компаний и государственных учреждений".

В четверг Соединенные Штаты в координации с Великобританией первыми ужесточили свои санкции против Ирана после нападения на Израиль в минувшие выходные, нацелившись на "иранскую программу беспилотников, сталелитейную промышленность и производителей автомобилей".

Деловая активность в США остыла в апреле до четырехмесячного минимума, - S&P Global во вторник объявила, что сводный индекс PMI Output, который отслеживает производственный сектор и сферы услуг, упал в этом месяце до 50,9 с более 52 в марте.

Крупнейшая экономика мира в настоящее время попадает в категорию "плохие новости - это хорошие новости - отметил Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

Напомним,

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Также УНН сообщал, что Рада поддержала отнесение нефти и газового конденсата к подакцизным товарам.