Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
reutersReuters
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  67967 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  107265 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  106276 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  106067 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102846 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101280 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136863 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157548 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154112 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154026 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Новости по теме
Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

  •  7131 просмотра
Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО

Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО

  •  9806 просмотра
Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

  •  9253 просмотра
Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

  •  10105 просмотра
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

  •  12749 просмотра
В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

  •  11642 просмотра
Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

  •  14166 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

  •  14290 просмотра
В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф

В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф

  •  13735 просмотра
Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги

Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги

  •  13125 просмотра

Популярные

В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

  •  72997 просмотра
Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

  •  67602 просмотра
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

  •  63245 просмотра
На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

  •  67035 просмотра
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше

В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше

  •  106855 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  194608 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  235348 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  498597 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  415486 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  461070 просмотра

Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

В среду цены на нефть стабилизировались на отметке 88 долларов за баррель, несмотря на падение запасов нефти в США и новые санкции против Ирана, а аналитики установили максимальную цену нефти марки Brent на уровне 90 долларов из-за премии за геополитические риски.

Новости Мира •   •  7131 просмотра
Мировые цены на нефть остаются стабильными на фоне введения санкций против Ирана

Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО

Президент Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи на сумму 1 миллиард долларов, который включает "атакамсы", артиллерию, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS, системы противовоздушной обороны и другое необходимое оборудование для защиты Украины от российских атак.

Война •   •  9806 просмотра
Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО

Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности, важность американской помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии, включая недавно одобренный пакет помощи в размере 61 миллиард долларов.

политика •   •  9253 просмотра
Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Зеленский призвал иностранных послов распространять правду о российском терроре в Украине и помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина не имеет достаточного количества оружия для защиты жизней по сравнению со способностью России к уничтожению.

Война •   •  10105 просмотра
Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Николаеве, Украина, прогремел взрыв. Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрыве.

Война •   •  12749 просмотра
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

По данным аудита, в Украине было закрыто каждое пятое уголовное производство в экономической сфере, что свидетельствует об уменьшении давления на бизнес во время военного положения.

Экономика •   •  11642 просмотра
В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Беспилотники украинской военной разведки атаковали и частично уничтожили кислородную станцию и вывели из строя два кислородных блока на Новолипецком металлургическом комбинате в россии.

Война •   •  14166 просмотра
Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Общество •   •  14290 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф

Энергетики восстановили электроснабжение 32 000 домохозяйств в Одессе после утренней атаки российских войск, которые повредили воздушные линии электропередач, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  13735 просмотра
В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф

Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги

В первом квартале 2024 года кассовые обороты банков выросли: поступления наличных увеличились на 4,8%, а выдачи - на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о восстановлении экономической активности благодаря повышению заработных плат, социальным выплатам, стабильному валютному рынку и низкой инфляции.

Общество •   •  13125 просмотра
Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги