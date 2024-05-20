Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

Кабинет министров Ирана назначил в понедельник заместителя министра иностранных дел Али Багери Кани исполняющим обязанности министра иностранных дел. Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми пишет IRNA, передает УНН.

Детали

Багери Кани будет занимать должность бывшего главы МИД Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана, который накануне погиб в авиакатастрофе вместе с президентом Эбрагимом Раиси.

Дополнение

Отмечается, что согласно конституции вице-президент будет занимать должность временного президента по согласованию с Верховным лидером.

Кроме того, представитель Совета опекунов Исламской Республики Иран Хади Тахан-Назиф пояснил, что с одобрения верховного лидера совет, состоящий из главы судебной системы Ирана, спикера парламента и вице-президента, примет меры для проведения президентских выборов в течение 50 дней.

Напомним

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что президент Ирана погиб. Министр иностранных дел Ирана и другие люди, находившиеся на борту вертолета, также погибли.

Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси