Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  89157 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  170796 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  164812 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  188222 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161694 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120724 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125227 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135497 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125650 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118893 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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16 мая 2024, 08:19  •  293000 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  349053 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  367140 просмотра

Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

Багери Кани назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана после того, как предыдущий министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян погиб в авиакатастрофе вместе с президентом Эбрагимом Раиси.

Новости Мира •   •  6317 просмотра
Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА

В оккупированном Луганске зафиксировано успешное попадание по военной базе оккупантов, обустроенной посреди гражданской застройки в селе Юбилейное.

Война •   •  9547 просмотра
Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА

Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении

Руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении в получении взятки в размере 250 000 гривен за подключение к централизованному газоснабжению.

Криминал и ЧП •   •  7417 просмотра
Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении

Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для пограничника, который смертельно ранил гражданское лицо, пытавшееся незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Криминал и ЧП •   •  7943 просмотра
Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР

Вражеская ракета сбита в Криворожском районе

Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" сбило вражескую управляемую ракету.

Война •   •  9497 просмотра
Вражеская ракета сбита в Криворожском районе

Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность

Из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной в Украине россия рассматривает возможность внесения изменений в трудовое законодательство, чтобы разрешить временное перемещение работников в районы с дефицитом рабочей силы с их согласия.

Новости Мира •   •  8328 просмотра
Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность

По Изюму ночью россияне ударили "Искандером", ракетный удар повредил памятник архитектуры - прокуратура

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области, повредив культурный центр и памятник архитектуры, что стало поводом для расследования нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  9297 просмотра
По Изюму ночью россияне ударили "Искандером", ракетный удар повредил памятник архитектуры - прокуратура

"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

Более 450 000 украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+", тогда как в ТЦК и СП и ЦПАУ это сделали меньше людей, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Общество •   •  9465 просмотра
"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на противоречивый "российский закон" в течение следующей сессионной недели.

Новости Мира •   •  7153 просмотра
Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер

Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, ситуация контролируемая.

Война •   •  8060 просмотра
Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА