Іран призначив нового в.о. міністра закордонних справ після смерті глави МЗС
Київ • УНН
Багері Кані призначений виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Ірану після того, як попередній міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян загинув в авіакатастрофі разом з президентом Ебрагімом Раїсі.
Кабінет міністрів Ірану призначив у понеділок заступника міністра закордонних справ Алі Багері Кані виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Про це заявив речник уряду Ірану Алі Бахадорі Джахромі пише IRNA, передає УНН.
Деталі
Аль Багері Кані обійматиме посаду колишнього очільника МЗС Ірану Хоссейна Амірабдоллахіана, який напередодні загинув в авіакатастрофі разом з президентом Ебрагімом Раїсі.
Доповнення
Зазначається, що згідно з конституцією віцепрезидент обійматиме посаду тимчасового президента за погодженням з Верховним лідером.
Окрім того, речник Ради опікунів Ісламської Республіки Іран Хаді Тахан-Назіф пояснив, що за схваленням верховного лідера рада, що складається з глави судової системи Ірану, спікера парламенту та віцепрезидента, вживе заходів для проведення президентських виборів протягом 50 днів.
Нагадаємо
Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив, що президент Ірану загинув. Міністр закордонних справ Ірану та інші люди, які перебували на борту гелікоптера, також загинули.
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