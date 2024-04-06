Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В ночь на 6 апреля россияне нанесли удар по Украине ракетой "Калибр", которая была уничтожена мобильной огневой группой. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

"Абсолютно правильно. Это сбила мобильная огневая группа. Это уже не первый случай, когда наши мобильные огневые группы показывают суперменский результат. Иногда они также применяют ПЗРК, которыми сбивают, типа "Stinger", или других образцов, которые нам предоставляются", - прокомментировал Евлаш уничтожение мобильной огневой группой ракеты "Калибр".

Напомним

В ночь на 6 апреля мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили шесть вражеских "шахедов".