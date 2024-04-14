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Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира
Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.
Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми
Восемь человек в возрасте от 26 до 83 лет пострадали в результате ДТП на Брест-Литовской трассе под Киевом, которое спровоцировал водитель грузовика. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв и заснул за рулем.
Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ
Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, заблудившись во время путешествия по бездорожью из Кракова в Стамбул.
Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post
Беспилотники превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти", где войска с обеих сторон несут большие потери, а серьезные прорывы практически невозможны из-за постоянного наблюдения с дронов.
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россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю после ночной атаки Ирана на израильскую территорию.
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол
Массированная атака Ирана на Израиль 14 апреля нанесла незначительный ущерб, без сообщений о жертвах со стороны Украины. Большинство ракет были перехвачены израильской и союзной противовоздушной обороной.
Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее
Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты воздушного пространства Украины от российских воздушных ударов, но процесс поставки займет определенное время.
В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших
Шесть автомобилей столкнулись в ДТП на окраине Киева, в результате чего пять человек получили ранения.