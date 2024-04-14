Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Президент Украины Владимир Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль, указав, что очевидное сотрудничество иранского и российского режимов в распространении террора должно получить объединенный ответ мировых держав. Он призвал Конгресс Соединенных Штатов принять необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время, сообщает УНН.

Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны россии, которая применяет те же дроны "шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов - написал Зеленский в соцсети X.

Глава государства подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

"Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сотрудничество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира", - написал Президент.

Зеленский отметил: что звук "шахедов", инструмента террора, "одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой". Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решимость могут спасти жизни и предотвратить распространение террора по всему миру.

Он подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии."

Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время", - призвал украинский президент.

ISW: атака Ирана на Израиль аналогична тем, которые россия наносит по Украине