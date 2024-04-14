ISW: атака Ирана на Израиль аналогична тем, которые россия наносит по Украине

Схема иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля похожа на удары, которые россия неоднократно наносила по Украине. Такую оценку дали аналитики Института изучения войны ISW, пишет УНН.

Детали

Схема иранской атаки на Израиль похожа на удары, которые россия неоднократно наносила по Украине, пытаясь определить оптимальный способ для прорыва противовоздушной и противоракетной обороны западного образца. - сообщает ISW.

Как утверждают аналитики, ракетная и дроновая атака на Израиль показывает, что Иран учится у россиян и хуситов разрабатывать все более опасные и эффективные способы ударов против Израиля и США.

Комбинация иранских беспилотников и крылатых и баллистических ракет против Израиля призвана запутать израильские средства ПВО. Одновременные атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Ливане и Йемене являются частью этих усилий.

"Этот иранский подход отражает российские эксперименты с комбинациями баллистических и крылатых ракет наряду с иранскими беспилотниками для нанесения все более эффективных ударов, способных пробить американские и европейские системы противоракетной и противовоздушной обороны", - говорится в отчете аналитиков.

В ISW отмечают, что Иран также извлек уроки из атак хуситов, направленных на международное судоходство вокруг Йемена.

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Как сообщается, хуситы использовали комбинации иранских беспилотников и ракет против американских систем противовоздушной и противоракетной обороны, что позволило Ирану и хутисам испытать и усовершенствовать свои ударные комплексы.

Продолжение использования беспилотников иранской разработки многочисленными противниками США и углубление связей между субъектами, которые их используют, поможет Тегерану, России, Северной Корее и Китаю усовершенствовать использование этих систем против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров - резюмировали аналитики.

Напомним

Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. ЦАХАЛ заявляет о сбитии 99% целей и уже сейчас открывает воздушное пространство.