Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  153506 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  152087 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  153795 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  167915 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126465 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137267 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161980 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139921 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134544 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117942 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  307679 просмотра

Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Байден созвал лидеров G7 для координации единого дипломатического ответа после того, как Иран и его посредники совершили беспрецедентную воздушную атаку на объекты в Израиле.

Новости Мира •   •  9700 просмотра
Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

В 10-ю годовщину Антитеррористической операции Главнокомандующий Александр Сырский поблагодарил воинов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Война •   •  11257 просмотра
Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое местных жителей, еще пять получили ранения.

Война •   •  11777 просмотра
Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Совет Безопасности ООН соберется сегодня, чтобы обсудить призыв Израиля осудить нападения Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Новости Мира •   •  11311 просмотра
Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Иран предупреждает о "более сильном и решительном" ответе в случае нападения Израиля после недавних иранских ударов.

Новости Мира •   •  12620 просмотра
Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Общество •   •  13951 просмотра
Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА

13-14 апреля российские войска обстреляли поселок Куцуруб в Николаевской области, повредив три дома, а украинская противовоздушная оборона уничтожила управляемую ракету Х-59.

Общество •   •  13727 просмотра
На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА

В течение суток оккупанты 319 раз ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские оккупанты 319 раз обстреляли Запорожскую область, ранив двух мирных жителей Гуляйполя.

Война •   •  13774 просмотра
В течение суток оккупанты 319 раз ударили по Запорожской области

На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов

Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов в Херсонской области, повреждены жилые кварталы, дошкольное учебное заведение, многоэтажный дом, 17 частных домов и портовая инфраструктура.

Общество •   •  15514 просмотра
На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов

Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Двое гражданских, мужчина и женщина, погибли, когда российские войска обстреляли и разрушили частный дом в селе Веселое Харьковской области.

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Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины