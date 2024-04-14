Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Президент США Джо Байден сегодня созывает лидеров стран "Группы Семи" в связи с нападениями Ирана на Израиль, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана. Об этом говорится в заявлении Президента США, которое обнародовал Белый дом, передает УНН.

Ранее сегодня Иран и его посредники, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, начали беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки - говорится в заявлении Байдена.

Он указал, что по его указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в регион самолеты и эсминцы ПРО. Благодаря этому США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты.

Байден также сообщил, что говорил с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и выразил ему непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля. По словам лидера США, Израиль продемонстрировал впечатляющую способность защищаться и побеждать даже беспрецедентные атаки, послав четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля.

Завтра (14 апреля - ред.) я соберу своих коллег - лидеров стран "Группы Семи", чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на дерзкую атаку Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы будем поддерживать тесную связь с лидерами Израиля. И хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы будем бдительны ко всем угрозам и без колебаний примем все необходимые меры для защиты нашего народа - резюмировал Байден.

Дополнение

Сегодня, 14 апреля, Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Израилем. Иерусалим будет призывать Совбез ООН осудить нападение Ирана на Израиль и объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Напомним

Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. ЦАХАЛ заявляет о сбитии 99% целей и уже сейчас открывает воздушное пространство.

За медицинской помощью обратился 31 человек.