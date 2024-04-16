На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

За прошедшие сутки на левобережье Херсонской области российские войска совершили 5 штурмов позиций Сил обороны. россияне продолжают изыскивать варианты проведения ротации, чтобы подтягивать новые подразделения, неосведомленные с ситуацией. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Работа по упрочению, укреплению и перспективам расширения плацдарма продолжается, несмотря на то, что враг не прекращает штурмов. За минувшие сутки пошел аж на 5 штурмов, и это более-менее устойчивый коэффициент - 4-5 штурмов в сутки. Это то, что они как правило проводят, и достаточно регулярно. Но успехов не имеют. Бронетехнику не применяют. Продолжают изыскивать варианты проведения ротации, чтобы подтягивать новые подразделения, неосведомленные с ситуацией. Повторно применять в штурмах тех, кто чудом вернулся, они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние, у того контингента, который уже встретился с нашими, и понял, чья земля на левобережье