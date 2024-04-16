На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
shakhid-129Шахед 129
ukrainaУкраина
khersonХерсон
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  106457 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  120115 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  123638 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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  •  101648 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202735 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195289 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194928 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189605 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129208 просмотра

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10 апреля 2024, 15:37  •  373653 просмотра

На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.

Война •   •  8516 просмотра
На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на передовой 14 апреля 2024 года, когда российские войска противовоздушной обороны праздновали свой профессиональный праздник.

Война •   •  7770 просмотра
Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 UAH/USD, девальвировав ее на 18 копеек.

Экономика •   •  8496 просмотра
Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

Дело народного депутата Украины Андрея Николаенко о смертельном ДТП в Житомирской области, где он на скорости сбил насмерть 18-летнего пешехода, передано в суд.

Криминал и ЧП •   •  7918 просмотра
Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

Спикер Государственного департамента США заявил, что США выделили миллиарды долларов на предоставление Украине систем противовоздушной обороны и наступательных вооружений с первого дня российского вторжения.

Война •   •  16737 просмотра
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.

Война •   •  13598 просмотра
Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Министерство юстиции Украины не просто подменяет собой суд, но и нарушает при этом законы. Антирейдерская Коллегия которая в свое время была создана при министерстве, препятствует мирному урегулированию корпоративных конфликтов, незаконно аннулирует регистрации права собственности на имущество и, по сути, способствует рейдерским процессам по отношению к компаниям.

политика •   •  61116 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

Один беспилотник Shahed был сбит силами ПВО над Николаевской областью ночью. В понедельник российские войска обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины.

Общество •   •  12713 просмотра
В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

Российская армия ночью и утром обстреляла три громады в Сумской области, прозвучало почти 20 взрывов.

Война •   •  12262 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

Двое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по учебному заведению в селе Лукьянке Харьковского района, а около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск.

Война •   •  11350 просмотра
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА