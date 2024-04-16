Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  106512 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  120175 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  123696 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  118718 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  101651 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202736 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195290 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194928 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189605 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129208 просмотра

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Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.

Война •   •  13695 просмотра
Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Министерство юстиции Украины не просто подменяет собой суд, но и нарушает при этом законы. Антирейдерская Коллегия которая в свое время была создана при министерстве, препятствует мирному урегулированию корпоративных конфликтов, незаконно аннулирует регистрации права собственности на имущество и, по сути, способствует рейдерским процессам по отношению к компаниям.

политика •   •  61994 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

Один беспилотник Shahed был сбит силами ПВО над Николаевской областью ночью. В понедельник российские войска обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины.

Общество •   •  12773 просмотра
В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

Российская армия ночью и утром обстреляла три громады в Сумской области, прозвучало почти 20 взрывов.

Война •   •  12275 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

Двое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по учебному заведению в селе Лукьянке Харьковского района, а около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск.

Война •   •  11360 просмотра
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"

Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине, предупредив, что россия не остановится в Украине и ее агрессия угрожает НАТО и Европе, а премьер-министр Чехии Фиала заявил о необходимости продолжать поддержку Украины так долго, сколько это возможно.

политика •   •  11934 просмотра
Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"

В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

Один житель Красногоровки Донецкой области погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

Война •   •  11697 просмотра
В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

В Херсонской области ночью сбили 2 "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и почту, среди раненых ребенок - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 9 домов, объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, склад и автомобиль, ранив 2 человек, в том числе ребенка, а украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".

Война •   •  11022 просмотра
В Херсонской области ночью сбили 2 "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и почту, среди раненых ребенок - ОВА

В Кривом Роге восстановили электроснабжение после непогоды, в районе ночью сбили "шахед" - Вилкул

Ночью сбит 1 вражеский беспилотник "Шахед" в Криворожском районе, при этом артиллерийских и ракетных обстрелов не было, а электроснабжение было восстановлено после перебоев, вызванных погодными условиями.

Общество •   •  11679 просмотра
В Кривом Роге восстановили электроснабжение после непогоды, в районе ночью сбили "шахед" - Вилкул

В Хмельницкой области ночью сбили вражеский "шахед" - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили 1 вражеский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области прошлой ночью, не допустив никаких жертв и повреждений.

Война •   •  10629 просмотра
В Хмельницкой области ночью сбили вражеский "шахед" - ОВА