Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной, враг продолжает обстрел энергетических объектов и пытается найти украинские системы противовоздушной обороны. На юге ночью Силы обороны уничтожили 4 вражеских БпЛА типа "шахед". Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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"Ситуация остается достаточно напряженной. Видим, что враг не прекращает террор, ни на суше, где не может достичь соответствующих успехов, которые запланировал и компенсирует это в воздухе. В частности, продолжает удары и баллистикой по разным регионам Украины. Пытается давить с использованием дронов типа "шахед". Вновь испытывал на прочность противовоздушную оборону южных регионов. Наши Силы обороны отработали результативно. 4 дрона были уничтожены - 2 на Херсонщине и по одному на Николаевщине и Днепропетровщине", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что враг продолжает обстрел энергообъектов и пытается найти сами системы ПВО.

"Группы дронов направлялись более компактно и это говорит о том, что очевидно они имеют определенную нехватку этого потенциала, но пытается держать террор системным. Именно поэтому вчера днем в нашей зоне ответственности был удар баллистикой в направлении Кировоградщины и ночью использовались дроны, хотя и не большим количеством", - добавила Гуменюк.

Напомним

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 ударных беспилотников "шахед-131/136", запущенных из Крыма в ночь на 16 апреля над разными регионами Украины.