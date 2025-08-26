47 из 59 вражеских дронов уничтожены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Россия запустила 59 дронов Shahed и имитаторов по Украине. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских БПЛА, 12 дронов попали в 9 локациях.
РФ ночью запустила по Украине 59 дронов, обезврежено 47 из них, но 12 попали в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 августа (с 19.00 25 августа) враг 59-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях