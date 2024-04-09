Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки рф, передает УНН.

Детали

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, пишет Кипер. Силы ПВО уничтожили один дрон, добавляет он.

"В Одесском районе, в результате падения обломков сбитого "шахеда", повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Враг коварен, поэтому в очередной раз призываю оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие. Берегите себя", - сообщает Кипер.

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