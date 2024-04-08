Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного и северного направлений. В Одесской области во время объявленной воздушной тревоги стало известно о работе ПВО. Об этом сообщили в силах обороны юга, передает УНН.

Детали

В 23:08 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА с южного направления.

Позже сообщалось, что группа "шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении. Затем они двигались на Николаевщину.

В 23:31 Воздушные силы заявили об угрозе применения ударных БпЛА в Сумской области.

В 23:50 - о движении ударных БпЛА в направлении Черниговщины с Сумщины.

В то же время "Шахеды" движутся с Черного моря в направлении Одесской области, а в Кировоградской области - угроза применения ударных БпЛА с Николаевщины.

Обновлено. После полуночи 8 апреля Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении "шахедов" по Украине.

Группа БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины. Группа БпЛА на Николаевщине - в направлении Кировоградщины/Винничины сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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