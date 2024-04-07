В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 7 апреля прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Воздушные силы ВСУ предупредили о зафиксированной ракете на Кривой Рог, после чего раздались взрывы.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате взрыва в городе "все нормально".

По взрыву, что слышали. Без деталей, но все нормально написал Вилкул в своем Telegram-канале.

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