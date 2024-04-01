Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

В результате вечерней атаки рф на Кривой Рог травмирована женщина, а кроме того есть небольшое количество выбитых окон. Об этом сообщил в понедельник председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

"По последствиям ракетной атаки по городу в 20.35. Без деталей. Травмирована женщина 42 года, уже в больнице, не тяжелая.

Есть небольшое количество выбитых окон. Коммунальщики уже работают", - сообщил Вилкул.

Добавим

По его словам, завтра с 7 утра поквартирный обход, сбор заявлений на матпомощь от города и выдача строительных материалов.

Напомним

Как сообщал УНН, в Кривом Роге слышны звуки взрыва.

Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.