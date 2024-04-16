В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк

Сейчас в акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство боевых кораблей рф. Россияне вообще в последнее время не выходят на боевое дежурство корабли, но это не уменьшает уровень угрозы ракетных ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

В целом присутствие ракетоносителей в Черном море есть, и это надо осознавать. Даже когда они заведены в пункты базирования, они не перестают быть опасными. Уровень опасности из-за них остается чрезвычайно высоким. Будут ли они выведены на боевое дежурство или нет - это вопрос нескольких часов. И это надо помнить. Вообще они не выводят ракетоносители в последнее время на дежурство, кроме тех случаев, когда планируется массированная ракетно-дроновая атака. И мы уже неоднократно наблюдали именно такую тенденцию - сказала Гуменюк.

Она отметила, что это, возможно, было связано со сменой руководства черноморского флота рф и такой ход применялся как испытательный.

"По состоянию на сейчас информации о выходе ракетоносителей, или любых других боевых кораблей в акватории Черного, Азовского морей не было", - добавила Гуменюк.

Напомним,

Ситуация на юге Украины остается напряженной, враг продолжает обстрел энергетических объектов и пытается найти украинские системы противовоздушной обороны. На юге ночью Силы обороны уничтожили 4 вражеских БпЛА типа "шахед".