Продовжуються атаки іранських безпілотників. Загроза застосування авіаударів у східних регіонах
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили, що безпілотники-камікадзе іранського виробництва продовжують атакувати, а російські літаки створюють загрозу авіаударів у східних прифронтових районах.
Продовжуються атаки "шахедів" та є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий регіонів. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
Увага!Атака "шахедів" триває! Залишайтеся в укриттях.
+ Активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий регіонів!
Повітряні сили ЗС України повідомляють про ворожі ударні безпілотники, які прямують до Дніпра12.02.24, 22:43 • 25715 переглядiв