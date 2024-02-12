Повітряні сили ЗС України повідомляють про ворожі ударні безпілотники, які прямують до Дніпра

Увага! Групи ударних ворожих БпЛА рухаються з курсом на Дніпро. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух декількох груп ударних безпілотників з курсом на місто Дніпро.

Зафіксований рух ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей