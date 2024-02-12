Зафіксований рух ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.
Повітряні Сили ЗС України інформують про рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Передає УНН.
Військово-повітряні сили попереджають про можливі удари безпілотників у Херсонській та Миколаївській областях12.02.24, 22:18 • 27581 перегляд