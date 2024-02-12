Військово-повітряні сили попереджають про можливі удари безпілотників у Херсонській та Миколаївській областях
Київ • УНН
Повітряні сили України попереджають про можливий ракетний удар іранських безпілотників по Херсонській та Миколаївській областях.
Повітряні сили Збройних Сил України вповідомляють, що в Херсонській та Миколаївській областях існує загроза застосування ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Передає УНН.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету у напрямку Черкащини12.02.24, 15:19 • 29197 переглядiв