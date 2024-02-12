Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету у напрямку Черкащини
Київ • УНН
Українські ПС попередили про ракету на Черкащину
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету у напрямку Черкаської області, передає УНН.
"Ракета на Черкащину", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Перед цим повідомлялося про напрямок руху ракети на Кіровоградщину, а ще раніше - про ракету на Харків.
Тим часом "Суспільне" повідомляє, що "у Кропивницькому пролунав звук вибуху"
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