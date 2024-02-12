Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Черкасской области, передает УНН.

"Ракета на Черкасскую область", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим сообщалось о направлении движения ракеты на Кировоградскую область, а еще раньше - о ракете на Харьков.

Тем временем "Суспільне" сообщает, что "в Кропивницком раздался звук взрыва".

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