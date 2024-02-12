Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области
Украинские ПС предупредили о ракете на Черкасскую область.
Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых
Болгария передаст Украине все данные о компаниях, которые нарушили режим лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Кировоградской области, говорится в сообщении в Telegram.
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.
Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой
Украинские партизаны распространяют символику в оккупированных крымских городах, чтобы противостоять российскому контролю и показать принадлежность Крыма к Украине.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Харькова
Воздушные силы Украины предупредили, что ракета направляется в Харьков.
Тушили почти 60 часов: в Харьковской ОГА рассказали детали пожара на нефтебазе из-за российского обстрела
Более 200 спасателей потратили почти 60 часов на тушение пожара площадью 4 000 квадратных метров на нефтебазе в Харьковской области, которая пострадала от российских обстрелов.
Незаконное присвоение нефтепродуктов: Пашинскому сообщили о подозрении
Бывшего народного депутата Сергея Пашинского и его бизнес-партнера подозревают в присвоении нефтепродуктов из Украины на сумму почти 1 миллиард долларов.
В найденных в Молдове обломках беспилотника "Шахед" обнаружены десятки килограммов взрывчатки
Фрагменты иранского беспилотника Shahed, содержавшего неразорвавшуюся боеголовку с около 50 кг взрывчатки, были найдены на юге Молдовы вблизи украинской границы.
Игнат: перехваченные и уцелевшие "шахеды" - это работа и РЭБ
Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно перехватывает и выводит из строя некоторые российские ударные беспилотники и ракеты без применения огневой силы, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.