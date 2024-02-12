Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях

Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Биткоин превысил отметку $50 000 впервые с 2021 года, так как повышенный интерес инвесторов к недавно запущенным биткоин-фондам ETF и предстоящее в апреле уменьшение биткоина вдвое вызвали рост его цены почти на 16 % с января 2024 года.