Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей
Военно-воздушные силы Украины предупредили о движении российских ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях
Воздушные силы Украины предупреждают о возможном ракетном ударе иранских беспилотников по Херсонской и Николаевской областях.
Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News
Зеленский планирует посетить Париж и Берлин во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы лоббировать перед европейскими лидерами скорейшее предоставление военной помощи, которая поможет Украине противостоять российскому вторжению.
Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу
Сенатор Джеймс Вэнс утверждает, что законопроект о помощи Украине может связать руки президенту Трампу в случае его переизбрания. По данным СМИ, Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине.
"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму
Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.
В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу
Пограничники в Украине сфотографировали рысь, которая патрулировала возле границы в Карпатах.
Штурмовые группы рф теряют до 70% военных на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
россии становится все труднее вербовать людей для будущих штурмов на Херсонщине из-за высоких потерь - 70% от предыдущих атак, по словам Гуменюк.
Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский
Украина готовится представить свое видение обеспечения безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции в феврале.
ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка
На Житомирской трассе на выезде из Киева образовалась 5-километровая пробка из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля на Берестейском шоссе.
Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года
Биткоин превысил отметку $50 000 впервые с 2021 года, так как повышенный интерес инвесторов к недавно запущенным биткоин-фондам ETF и предстоящее в апреле уменьшение биткоина вдвое вызвали рост его цены почти на 16 % с января 2024 года.