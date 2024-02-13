Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч
Киев • УНН
По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 397 080 человек, 6424 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составляли:
• личного состава – около 397 080 (+1090) человек,
• танков ‒ 6424 (+8),
• боевых бронированных машин ‒ 12004 (+27),
• артиллерийских систем – 9500 (+19),
• РСЗО – 981 (+0),
• средств ПВО ‒ 667 (+1),
• самолетов – 332 (+0),
• вертолетов – 325 (+0),
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7332 (+30),
• крылатых ракет ‒ 1882 (+0),
• кораблей/катеров ‒ 24 (+0),
• подлодок - 1 (+0),
• автомобильной техники и автоцистерн – 12623 (+24),
• специальной техники – 1518 (+4).
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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч
По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.
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