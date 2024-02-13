Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 397 080 человек, 6424 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составляли:

• личного состава – около 397 080 (+1090) человек,

• танков ‒ 6424 (+8),

• боевых бронированных машин ‒ 12004 (+27),

• артиллерийских систем – 9500 (+19),

• РСЗО – 981 (+0),

• средств ПВО ‒ 667 (+1),

• самолетов – 332 (+0),

• вертолетов – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7332 (+30),

• крылатых ракет ‒ 1882 (+0),

• кораблей/катеров ‒ 24 (+0),

• подлодок - 1 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн – 12623 (+24),

• специальной техники – 1518 (+4).

Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников