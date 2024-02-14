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ЄС пропонує санкції проти китайських компаній, які допомагають у воєнних зусиллях рф - Guardian

ЄС пропонує санкції проти китайських компаній, які допомагають у воєнних зусиллях рф - Guardian

Київ • УНН

 • 30475 перегляди

ЄС вперше пропонує накласти санкції на компанії в материковому Китаї в межах свого останнього пакету, спрямованого на закриття лазівок, які дозволяють росії отримувати військові технології через треті країни для своїх збройових заводів, йдеться в повідомленні.

ЄС вперше пропонує запровадити санкції проти компаній у материковому Китаї в межах свого останнього санкційного пакету, що спрямовано на закриття лазівок, які дозволяють росії направляти військові технології через треті країни на свої збройові заводи, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Три компанії в материковому Китаї, а також чотири в Гонконгу та одна в Індії включені до 91-сторінкового документа про компанії та приватних осіб, яких держави-члени ЄС хочуть додати до зростаючого санкційного списку перед другою річницею вторгнення росії в Україну", - ідеться у публікації.

На тлі того, як представники ЄС, Великої Британії та США готуються зустрітися в Брюсселі в середу, джерело повідомило, що необхідні додаткові інструменти, щоб гарантувати, що москва не зможе обійти обмеження.

"росія напружує всі сили, щоб оминути наші санкції, але нам потрібно робити більше. Нам необхідно закрити лазівки, визначити шляхи обходу та ще більше знизити доходи"", - сказало джерело.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи. Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи. Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.  

Голова МЗС Британії Кемерон закличе ЄС збільшити оборонне виробництво для допомоги Україні - ЗМІ14.02.24, 12:05 • 23935 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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