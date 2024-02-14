ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  189700 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  213429 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  209661 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  313257 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  354313 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  285354 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309664 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian

ЕС впервые предлагает наложить санкции на компании в материковом Китае в рамках своего последнего пакета, направленного на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны для своих оружейных заводов, говорится в сообщении.

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ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian

Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

В оккупированных частях Луганской области агитируют за единого кандидата, поддерживаемого россией на предстоящих "выборах", при этом некоторые жители все еще могут голосовать с украинскими паспортами.

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Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

Румынские пограничники нашли тело украинца, который погиб, пытаясь попасть в Румынию из Украины через Карпаты.

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При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

Бывший немецкий прокурор был признан виновным в сексуальном насилии над своим 8-летним сыном, обвиняемый заявил, что он лунатик и совершил преступление во сне.

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В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Трое погибших, еще 12 раненых, среди пострадавших дети: прокуратура показала последствия ночных ударов по Селидовому

Прошлой ночью российско-оккупационные войска обстреляли город Селидово, в результате чего погибли трое мирных жителей, в том числе мать с ребенком, которые находились в больнице, и еще 12 человек, в том числе детей, получили ранения.

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Трое погибших, еще 12 раненых, среди пострадавших дети: прокуратура показала последствия ночных ударов по Селидовому

Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников по ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине.

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Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны россии на станции харьковского метро "Спортивная" продолжаются ремонтные работы по устранению протечек потолка.

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В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний

Япония планирует ослабить ограничения на поездки для некоторых компаний, чтобы помочь восстановить государственные и частные секторы Украины.

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Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний

Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов

Правительство Украины с МВФ основало Фонд развития потенциала Украины с 65 миллионами долларов США финансирования от стран-доноров для усиления институциональной способности Украины и поддержки экономических реформ.

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Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов