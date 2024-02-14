ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian

ЕС впервые предлагает ввести санкции против компаний в материковом Китае в рамках своего последнего санкционного пакета, направленного на закрытие лазеек, которые позволяют россии направлять военные технологии через третьи страны на свои оружейные заводы, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Три компании в материковом Китае, а также четыре в Гонконге и одна в Индии включены в 91-страничный документ о компаниях и частных лицах, которых государства-члены ЕС хотят добавить в растущий санкционный список перед второй годовщиной вторжения россии в Украину", - говорится в публикации.

На фоне того, как представители ЕС, Великобритании и США готовятся встретиться в Брюсселе в среду, источник сообщил, что необходимы дополнительные инструменты, чтобы гарантировать, что москва не сможет обойти ограничения.

"россия напрягает все силы, чтобы обойти наши санкции, но нам нужно делать больше. Нам необходимо закрыть лазейки, определить пути обхода и еще больше снизить доходы", - сказал источник.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры. Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы. Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

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