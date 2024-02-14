Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников в ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине, сообщили в его офисе перед дипломатическим турне в Болгарию, Польшу и Германию, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как сообщается, Дэвид Кэмерон "обсудит с европейскими партнерами укрепление обороны и финансов Украины против дальнейшей российской агрессии в свете сохраняющейся угрозы отказа Конгресса США предоставить дополнительную финансовую поддержку".

Министр иностранных дел страны должен посетить Болгарию и Польшу, а затем встретиться со многими министрами иностранных дел европейских стран на конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу.

"Кэмерон будет поднимать вопрос о том, как европейские страны, включая Польшу, могут увеличить оборонное производство и ускорить реализацию планов по передаче Украине сверхприбылей от российских активов, арестованных Европой", - говорится в публикации.

Великобритания, как сообщается, также надеется, что "отправка большего количества французских ракет Scalp ослабит российскую противовоздушную оборону и радиолокационные средства в Крыму, что является частью постепенного ослабления российского превосходства в воздухе".

Кэмерон, как указано, был проинформирован о том, что устойчивость Украины к российским атакам зимой оказалась лучше, чем ожидалось. "Ожидается, что в течение ближайших двух недель больше европейских стран возьмут на себя двусторонние обязательства в области безопасности", - пишет издание.

Также отмечается, что Кэмерон считает, что усиление давления на российскую экономику через санкции, усиление потолка цен на нефть и ограничения на экспорт российского сжиженного газа в Европу могут быть такими же плодотворными в этом году, как и военные достижения.

На встрече с другими лидерами в Мюнхене министр иностранных дел Великобритании намерен сосредоточиться на европейском оборонном производстве и обосновании конфискации доходов, полученных от замороженных российских активов. Дискуссии в рамках "Группы семи", как отмечается, активизировались, "и лидеры ЕС, вероятно, в течение ближайших нескольких недель будут продвигаться вперед с планами по получению сверхприбылей от российских инвестиций в Euroclear в Бельгии".

Также указано, что "Кэмерон, в отличие от одного из своих преемников на посту премьер-министра, Бориса Джонсона, однозначно считает возможное избрание Дональда Трампа президентом США угрозой для Украины и НАТО, но намерен попытаться повлиять на Республиканскую партию, чтобы можно было смягчить ее нынешние изоляционистские настроения".

Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины