Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  13145 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  53228 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  125533 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  189635 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  213365 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  209620 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  313237 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  354304 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  285347 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309663 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
hardianХранитель
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
g7G7
natoNATO
myunkhenМюнхен
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
devid-kemeronДэвид Кэмерон
belgiyaБельгия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
bolgariyaБолгария
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
krymКрым
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
borys-dzhonsonБорис Джонсон
polshaПольша
Loading...
Новости по теме

Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников по ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине.

Политика •   •  11823 просмотра
Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны россии на станции харьковского метро "Спортивная" продолжаются ремонтные работы по устранению протечек потолка.

Общество •   •  16764 просмотра
В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний

Япония планирует ослабить ограничения на поездки для некоторых компаний, чтобы помочь восстановить государственные и частные секторы Украины.

Экономика •   •  14271 просмотра
Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний

Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов

Правительство Украины с МВФ основало Фонд развития потенциала Украины с 65 миллионами долларов США финансирования от стран-доноров для усиления институциональной способности Украины и поддержки экономических реформ.

Экономика •   •  16516 просмотра
Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов

Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина. С одной стороны монеты стилизованную розу в виде сердца, а с другой сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Общество •   •  17453 просмотра
Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

Бывший военный командир из Закарпатской области предстанет перед судом за то, что заставлял солдат строить его частный особняк.

Криминал и ЧП •   •  13188 просмотра
Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья

"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"

Представитель Военно-морских сил Украины прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море, о чем ранее сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  16910 просмотра
"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"

Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.

Экономика •   •  21306 просмотра
Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны

"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.

Общество •   •  16655 просмотра
"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев

Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%

Количество людей, желающих жениться, за год уменьшилось на 16% - по данным Министерства юстиции Украины, в 2023 году в Украине было зарегистрировано более 186 тысяч браков.

Общество •   •  15680 просмотра
Опендатабот: количество желающих вступить в брак за год сократилось на 16%