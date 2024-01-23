Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил поддержку Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом британский чиновник рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Мы должны сохранить поддержку Украины и защитить ее будущую безопасность. Сегодня я обсуждал это с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. - заявил Кэмерон.

Стороны также обсудили важность быстрого вступления Швеции в НАТО, что сделает союзников более безопасными, НАТО сильнее, а евроатлантическую территорию - более безопасной.

Напомним

В декабре прошлого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро. В то же время Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая с финансированием для Украины на 50 млрд евро.

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