ЕС готовит "план Б" на 20 млрд евро для помощи Украине в обход Венгрии - FT

ЕС готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро для Украины, используя модель, финансируемую за счет долга, что обходит возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

После того, как в начале этого месяца лидеры ЕС не смогли согласовать предложенный четырехлетний пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, чиновники начали искать альтернативы, если разногласия не удастся разрешить, указывает издание.

"Чиновники, участвовавшие в переговорах, заявили, что одна модель, финансируемая за счет долга, получила распространение как наиболее практичный способ оказать поддержку, если Орбан откажется отказаться от своего вето на запланированном саммите 1 февраля", - пишет издание.

Эта модель, как сообщается, предполагает предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала для Украины в следующем году, сообщили люди, проинформированные о переговорах. Точные условия все еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины, добавили они.

Как отмечается, этот вариант не потребует гарантий от всех 27 стран-членов ЕС, при условии, что в число основных участников войдут страны с высшими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку это не потребует единогласной поддержки.

Некоторым странам, в том числе Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Чиновники надеются, что этот процесс может быть завершен вовремя, чтобы предоставить помощь Украине к марту.

Если лидеры ЕС согласятся с этим планом 1 февраля, МВФ получит гарантии для выделения следующего транша финансирования для Украины на сумму около 900 миллионов долларов, сообщили источники, проинформированные о переговорах.

Это должно обеспечить достаточное финансирование Украине, чтобы избежать необходимости прибегать к монетарному финансированию, когда правительство должно печатать деньги для поддержания дефицита, с риском роста инфляции, добавили они.

Одним из недостатков этой модели по сравнению с первоначальным предложением, что полагается на бюджет ЕС, является то, что она будет ограничена кредитами и не будет включать гранты. Государства-члены, впрочем, могут принять решение о предоставлении грантов на двусторонней основе.

Другой рассматриваемый резервный вариант предполагает продление использованной в этом году структуры финансирования, в рамках которой ЕС предоставил Украине дешевые кредиты на сумму 18 миллиардов евро, на срок от нескольких месяцев до года. Этот вариант потребует согласия большинства стран.

Но чиновники подчеркивают, что их предпочтительным вариантом является одобрение неизмененного пакета помощи, впервые предложенного в июне, но заблокированного Венгрией.

Это пополнение бюджета ЕС, которое остается предпочтительным вариантом для Еврокомиссии, поскольку оно охватывает четырехлетний период, также включает 4 миллиарда евро на другие приоритеты, включая инвестиции в оборону и миграцию.

Независимо от выбранной модели, ЕС пообещал Украине предоставить финансирование не позднее марта, согласно данным чиновников, проинформированных о телефонном разговоре между министрами финансов G7 на прошлой неделе.

ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба