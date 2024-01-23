Глава МЗС Британії Кемерон обговорив з Орбаном підтримку України

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон обговорив підтримку України з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це британський урядовець розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

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Ми маємо зберегти підтримку України та захистити її майбутню безпеку. Сьогодні я обговорював це з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. - заявив Кемерон.

Сторони також обговорили важливість швидкого вступу Швеції до НАТО, що зробить союзників більш безпечними, НАТО сильнішою, а євроатлантичну територію – більш безпечною.

Нагадаємо

В грудні минулого року, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що наклав вето на багаторічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. Водночас Європейський Союз 1 лютого, як очікується, проведе саміт для обговорення свого багаторічного бюджету, включно з фінансуванням для України на 50 млрд євро.

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