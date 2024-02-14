Голова МЗС Британії Кемерон закличе ЄС збільшити оборонне виробництво для допомоги Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме союзників по ЄС збільшити оборонне виробництво, щоб допомогти Україні.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме союзників у ЄС збільшити оборонне виробництво, щоб допомогти Україні, повідомили в його офісі перед дипломатичним турне до Болгарії, Польщі та Німеччини, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Як повідомляється, Девід Кемерон "обговорить з європейськими партнерами зміцнення оборони і фінансів України проти подальшої російської агресії у світлі загрози відмови Конгресу США, що зберігається, надати додаткову фінансову підтримку".
Міністр закордонних справ країни має відвідати Болгарію та Польщу, а потім зустрітися з багатьма міністрами закордонних справ європейських країн на конференції з безпеки у Мюнхені у п'ятницю.
"Кемерон порушуватиме питання про те, як європейські країни, включаючи Польщу, можуть збільшити оборонне виробництво та прискорити реалізацію планів щодо передачі Україні надприбутків від російських активів, арештованих Європою", - ідеться у публікації.
Велика Британія, як повідомляється, також сподівається, що "відправлення більшої кількості французьких ракет Scalp послабить російську протиповітряну оборону та радіолокаційні засоби в Криму, що є частиною поступового ослаблення російської переваги у повітрі".
Кемерон, як вказано, був проінформований про те, що стійкість України до російських атак взимку виявилася кращою, ніж очікувалося. "Очікується, що протягом найближчих двох тижнів більше європейських країн візьмуть на себе двосторонні зобов'язання в галузі безпеки", - пише видання.
Також зазначається, що Кемерон вважає вважає посилення тиску на російську економіку через санкції, посилення стелі цін на нафту та обмеження на експорт російського скрапленого газу до Європи можуть бути такими же плідними цього року, як і військові досягнення.
На зустрічі з іншими лідерами у Мюнхені міністр закордонних справ Британії має намір зосередитись на європейському оборонному виробництві та обґрунтуванні конфіскації прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Дискусії в межах "Групи семи", як зазначається, активізувалися, "і лідери ЄС, ймовірно, протягом найближчих кількох тижнів просуватимуться вперед із планами щодо отримання надприбутків від російських інвестицій у Euroclear у Бельгії".
Також вказано, що "Кемерон, на відміну від одного зі своїх наступників на посаді прем'єр-міністра, Бориса Джонсона, однозначно вважає можливе обрання Дональда Трампа президентом США загрозою для України та НАТО, але має намір спробувати вплинути на Республіканську партію, щоб можна було пом’якшити її нинішні ізоляціоністські настрої".
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