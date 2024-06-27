Випробування гіперзвукової ракети Північною Кореєю провалилося в польоті
Київ • УНН
Північна Корея випробувала гіперзвукову ракету, яка вибухнула незабаром після зльоту, пролетівши близько 250 км, перш ніж впасти в Японське море.
Північна Корея провела випробування гіперзвукової ракети, яка вибухнула в повітрі невдовзі після зльоту. Про це пише CBS News, передає УНН.
Деталі
Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї повідомив, що гіперзвукова ракета вилетіла з району Пхеньяна близько 5:30 ранку й подолала близько 250 км.
За словами посадовця, з неї під час польоту виходило більше диму, ніж зазвичай, можливо, вона працювала на твердому паливі.
Берегова охорона Японії заявила, що ракета впала в Японському морі.
Випробування відбулося після того, як у понеділок і вівторок Північна Корея запустила на південь сотні повітряних куль зі сміттям.
Загалом Пхеньян відправив понад тисячу повітряних куль зі сміттям у відповідь на листівки з критикою лідера Кім Чен Ина, які активісти запускають з Південної Кореї на північ.
Відтак Сеул призупинив військову угоду 2018 року, спрямовану на зниження напруженості, і відновив пропагандистські трансляції з гучномовців уздовж кордону.
Пентагон: Треба стежити за можливою відправкою військ КНДР в Україну26.06.24, 05:54 • 107354 перегляди