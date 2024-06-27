Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты, которая взорвалась в воздухе вскоре после взлета. Об этом пишет CBS News, передает УНН.

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Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщил, что гиперзвуковая ракета вылетела из района Пхеньяна около 5:30 утра и преодолела около 250 км.

По словам чиновника, из нее во время полета выходило больше дыма, чем обычно, возможно, она работала на твердом топливе.

Береговая охрана Японии заявила, что ракета упала в Японском море.

Испытание состоялось после того, как в понедельник и вторник Северная Корея запустила на юг сотни воздушных шаров с мусором.

Всего Пхеньян отправил более тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на листовки с критикой лидера Ким Чен Ына, которые активисты запускают из Южной Кореи на Северную.

Поэтому Сеул приостановил военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности, и возобновил пропагандистские трансляции из громкоговорителей вдоль границы.

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