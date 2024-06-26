Министерство обороны США считает необходимым отслеживать любую возможность отправки северокорейских войск в Россию для их участия в войне в Украине в рамках договоренностей между лидерами двух стран во время их последней встречи в Пхеньяне. Об этом заявил во вторник журналистам спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает УНН.

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Это определенно то, за чем стоит следить заметил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать возможность отправки военных КНДР на поле боя в Украину.

В то же время, он подчеркнул, военному руководству Северной Кореи в случае возникновения такого запроса следует подумать, стоит ли тратить собственные силы как "пушечное мясо" на войну РФ против Украины.

"Мы видели потери российских войск. но, опять же, мы будем следить за этим", - отметил Райдер.

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