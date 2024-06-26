Запуск баллистической ракеты КНДР, вероятно, кончился неудачно. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает УНН.

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Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом говорится в сообщении комитета начальников штабов.

В Сеуле добавили, что разведывательные органы Южной Кореи и США проводят анализ.

"Запущенная в среду ракета пролетела около 250 км. Кажется, что имело место испытание сверхзвуковой ракеты, но оно завершилось неудачей", — сказал источник среди военных.

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