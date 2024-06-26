Северная Корея безуспешно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 250 км, прежде чем потерпела неудачу.
Запуск баллистической ракеты КНДР, вероятно, кончился неудачно. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает УНН.
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Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом
В Сеуле добавили, что разведывательные органы Южной Кореи и США проводят анализ.
"Запущенная в среду ракета пролетела около 250 км. Кажется, что имело место испытание сверхзвуковой ракеты, но оно завершилось неудачей", — сказал источник среди военных.
США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и рф24 июня 2024, 08:12 • 14805 просмотров